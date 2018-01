'Dilma Bolada' e 'Aécio Boladasso' inspiram 'Eduardo Descolado'

São Paulo - Depois da "Dilma Bolada" e do "Aécio Boladaço", chegou a vez do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, provável candidato do PSB à Presidência, ganhar um perfil "fake" no Facebook. Com 162 seguidores, "Eduardo Descolado", que entrou no começo da semana na rede, segue a mesma linha dos personagens virtuais de seus adversários. Em tom de humor, os posts são assinados como se o autor fosse o próprio político.

A assessoria do PSB, porém, nega que tenha qualquer participação na iniciativa e garante que a criação foi de algum fã do governador. Em uma das postagens, "Eduardo Descolado" respondeu às críticas feitas ao governador pernambucano no perfil oficial do PT no Facebook, onde ele foi chamado de "tolo" e "playboy mimado". "Quem começou foram eles, me chamando de playboyzín... Eu sou só descolado, cara boa pinta, e cá entre nós: ninguém resiste ao meu charme dos olhos verdes!".

Em outubro no ano passado, o "perfil não-autorizado" no Facebook seguiu a mesma linha. "Sou lindo, sou tucano, sou futuro presidente dessa nação por um Brasil melhor". Esta foi a apresentação da página "Aécio Boladasso". A assessoria do PSDB também negou na ocasião que a ideia partiu do partido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A repercussão foi negativa e o perfil acabou sendo apagado das redes sociais. Mas quem clica hoje no Facebook o nome de Aécio encontra outra pagina parecida, chamada "Aécio Boladão", com 100 "amigos" registrados.

Pioneiro do gênero, o perfil "Dilma Bolada" conta com 916 mil seguidores. Seu autor, Jefferson Monteiro, caiu nas graças da presidente e foi até chamado para um bate papo virtual no Palácio do Planalto.