Dilma autoriza migração de rádios AM para FM A presidente Dilma Rousseff assina nesta quinta-feira, 07, o decreto que autoriza a migração das emissoras de rádio que operam na faixa AM para a faixa FM. A solenidade acontece no Palácio do Planalto, às 11h, e contará com a presença do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.