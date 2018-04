Dilma autoriza férias de parte da equipe ministerial As ministras do Planejamento, Miriam Belchior, e da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, foram autorizadas a tirar 16 dias de férias a partir de 31 de dezembro. Os despachos da presidente Dilma Rousseff foram publicados hoje no Diário Oficial da União.