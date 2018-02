Dilma: até o fim do ano contrataremos 3,750 mi de casas A presidente da República e candidata à reeleição, Dilma Rousseff (PT), reafirmou nesta segunda-feira, 30, que, até o fim do ano, serão contratadas 3,750 milhões moradias no Brasil dentro do programa Minha Casa Minha Vida, "conforme comprometido". Ela cobrou ainda aos moradores que transmitam a mensagem da continuidade do programa. "Faremos uma grande cerimônia em vários Estados e vamos lançar número maior do que os 2,75 milhões do meu governo", disse ela sobre a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida.