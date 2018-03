Dilma ataca oposição e diz que não faltará energia Incorporando o papel de candidata à reeleição num palanque feito sob medida para exaltar o governo federal, a presidente Dilma Rousseff atacou a oposição em discurso realizado nesta terça-feira durante inauguração de parque eólico em Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju. Ao comentar o cenário do setor elétrico, alvo da mais recente briga com os tucanos, Dilma disse que, antes, as empresas estatais estavam proibidas de investir porque a "ideia era privatizá-las".