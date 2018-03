Dilma ataca combate à inflação na gestão de FHC Em mais um sinal de que está em campanha pela reeleição, a presidente Dilma Rousseff usou nesta quarta-feira, 24, um dos temas mais criticados do seu governo - a política de combate à inflação - para atacar a gestão Fernando Henrique Cardoso. "Nos últimos quatro anos antes do Lula, em três a inflação ficou acima da meta", disparou Dilma, que afirmou ser necessário "enfrentar mentiras com dados verdadeiros".