Dilma assumirá em situação melhor que Lula, diz Paulo Bernardo

BRASÍLIA - A presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), terá um início de governo melhor do que o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, na avaliação do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. "Vai ser completamente diferente. Ela já entra com o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) organizado e tem mais facilidade (para administrar)", disse ele, em entrevista no programa de rádio Bom Dia Ministro.

O ministro salientou que, no primeiro ano do governo Lula, a inflação era superior a 12% e o juro estava em 25% ao ano. "Tivemos, inclusive, de aumentar o juro no comecinho do governo Lula, fazer arrocho enorme no início do governo", pontuou. Ele comparou ainda o nível de crescimento durante o governo petista, de pouco acima de 4% ao ano, com o anterior, que apresentou incremento médio de 2,2% ao ano.