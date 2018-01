Dilma assiste a ópera em Milão

Brasília - A presidente Dilma Rousseff abriu espaço na noite desta sexta-feira, 10, em sua agenda internacional por Milão, na Itália, para assistir a uma tragédia shakespeariana. Em sua passagem de dois dias pela país, depois de participar da cúpula dos BRICS na Rússia, a presidente driblou novamente a imprensa e foi assistir a ópera Othello, no Teatro alla Scala, em Milão, um dos mais prestigiados do mundo. O show tinha duração de três horas e meia.

Seguindo a regra de suas viagens ao exterior, quando sempre aproveita para dar uma escapada e assistir a uma peça de teatro, uma ópera ou jantar em algum restaurante especial da cidade que está visitando, a presidente Dilma pediu a sua assessoria que comprasse os ingressos para o espetáculo. Ela foi acompanhada do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do chefe da segurança, general Marco Antônio Amaro.

De autoria de Giuseppe Verdi, a ópera Othello é uma peça lírica, baseada na obra de Shakespeare "Othello", que representa uma grande tragédia sobre amor, virtude, ciúmes e inveja. Em julho de 2012, Dilma aproveitou uma viagem a Londres para assistir ao espetáculo "Operália", do maestro espanhol Plácido Domingo, em um camarote da Royal Opera House.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na manhã desta sexta-feira, 10, Dilma cumpriu agenda em Roma, onde se encontrou com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com o primeiro-ministro, Matteo Renzi. No sábado, Dilma visita a Expomilão.