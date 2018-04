Dilma assiste ao desfile do Galo da Madrugada no Recife

A ministra da Casa Civil Dilma Rousseff estava neste sábado, 21, no camarote do governo do Estado, no centro do Recife, assistindo ao desfile do Galo da Madrugada. Com uma camisa do Galo e um chapéu de Mateus - personagem do folclore pernambucano - que ganhou na sexta de uma lojista que vendia fantasias no Recife antigo, ela fez a pé o trajeto do Palácio do Governo até o camarote, acompanhada pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), e sua comitiva. Veja também: Galo da Madrugada atrai milhares de foliões no Recife Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Cobertura completa do Carnaval 2009 Dilma não foi reconhecida no rápido percurso. Indagada se esse um bom momento para testar sua popularidade, a ministra disse: "é um bom momento para aproveitar a festa". Segundo ela, o carnaval de Pernambuco é a festa mais democrática. "As pessoas pessoas aqui brincam, não olham". Acompanhavam Dilma no camarote os ministros do Turismo, Luiz Barreto, da Saúde, José Gomes Temporão e das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro.