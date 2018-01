Dilma assegurou que haverá dois nomes do PMDB em ministérios, diz Picciani

Brasília - A presidente Dilma Rousseff se comprometeu a contemplar dois nomes da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados na reforma ministerial, informou nesta quarta, 23, o líder do partido na Casa, Leonardo Picciani (RJ). Segundo ele, as indicações devem ser para o Ministério da Saúde, atualmente chefiado por Arthur Chioro, e para uma pasta da área de infraestrutura.

"A presidente assegurou que haverá presença dos dois nomes da bancada", disse o líder, em coletiva de imprensa. Segundo ele, que conversou hoje com a presidente, não está certo o dia do anúncio das definições, mas há a expectativa de que isso ocorra até o fim desta semana.

Para Picciani, o aceno de Dilma colabora com uma melhora na relação do Palácio do Planalto com a bancada. "O fato é positivo, se busca a recomposição da base. Ontem a base deu demonstração de responsabilidade de manter 26 vetos", disse. Ele ressaltou que a bancada do PMDB já decidiu que vai manter o veto sobre o reajuste de servidores do Judiciário.

Questionado se a bancada estaria trocando votos em plenário pelos cargos no governo, o deputado negou. "O PMDB vem ajudando mesmo sem ter cargos. Aliás, o PMDB já tem cargos, ajudava e, mesmo num momento que a bancada não se sentia tão contemplada, não deixou de ajudar", afirmou.

À presidente, foram levados os nomes de José Priante (PA), Mauro Lopes (MG), Celso Pansera (RJ) e Newton Cardoso Júnior (MG) para a pasta de infraestrutura. Para a Saúde, foram indicados Saraiva Felipe (MG), Manoel Júnior (PB) e Marcelo Castro (PI).

Picciani disse que a bancada espera que o peemedebista Henrique Eduardo Alves seja mantido à frente do Ministério do Turismo. Sobre Eliseu Padilha, que atualmente ocupa a Secretaria de Aviação Civil, se limitou a dizer que não há restrição da bancada sobre sua manutenção no posto.