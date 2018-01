Dilma aproveita praia durante descanso na Bahia

A presidente chegou à praia às 17 horas, quando a areia já estava vazia. Ela estava com a família. Vestia calça preta, tipo pescador, camiseta azul claro e chapéu branco, trajes com que entrou nas águas límpidas e calmas de Inema, para um banho de mar.

A cerca de 800 metros do local, era intenso o embarque e desembarque de nativos da Ilha de Maré, localizada nas imediações da Base Naval, indiferentes à presença da presidente. Pela manhã, Paula, o marido e o filho já haviam passado cerca de duas horas na praia.

Durante os mais de 30 minutos que permaneceu dentro d''água, a presidente se mostrou muito atenciosa para com a mãe, amparando-a dos movimentos do mar, que, no entanto, estava calmo, e o sol, de horário de verão, ainda forte. A mesma atitude de cuidado ela demonstrou ao retornar para a tenda, montada para abrigá-la.

Dilma permaneceu na praia por cerca de uma hora e 15 minutos. Às 18h15 ela recolheu os objetos, colocou a mãe no carro e retornou para a residência onde está hospedada. A expectativa é de que Dilma retorne a Brasília na quarta-feira de cinzas, contrariando informações anteriores de que voltaria no final da tarde de terça. Dilma teria demonstrado interesse em permanecer mais um dia na Bahia.