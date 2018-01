Dilma aproveita folga do Carnaval para pedalar em Brasília

Debaixo de uma fina garoa e com o dia ainda escuro, a presidente Dilma Rousseff aproveitou o dia de carnaval para exercitar-se. Ela saiu do Palácio da Alvorada pontualmente às 6h30 e pedalou por quase uma hora.

Acompanhada do personal trainer, de um segurança pessoal e do secretário de Segurança da Presidência da República, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, ela fez um longo trajeto que passou em frente ao Palácio do Jaburu, residência do vice-presidente, foi até a ciclovia do Centro Cultural Banco do Brasil e, no retorno, percorreu também a Vila Planalto.

Paramentada com capacete, óculos e luvas, equipamentos de segurança dos quais não abre mão, a presidente estava bem humorada e distribuiu cumprimentos. Ela, que passou o último fim de semana em Porto Alegre, retoma a agenda neste quarta-feira. Às 15h, vai receber representante do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic) e, às 17h, o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva./ DIDA SAMPAIO