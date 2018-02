Dilma aproveita evento com Lula para gravar imagens

A equipe de campanha da presidente Dilma Rousseff (PT) vai aproveitar o lançamento do site "O Brasil da Mudança", na tarde desta terça-feira, 12, para gravar imagens da candidata à reeleição com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu mentor político.

O evento, que será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil às 17 horas em Brasília, marcará o lançamento de uma página eletrônica do Instituto Lula que divulgará as realizações dos 12 anos de administração petista no governo federal.

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa na próxima terça-feira, dia 19, e as imagens da solenidade desta tarde devem ser usadas durante a chamada "campanha eletrônica", principal aposta de Dilma para ser reeleita.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostrou que o tamanho da participação do ex-presidente na campanha de Dilma é motivo de divergências entre o PT e o Palácio do Planalto. Disposta a construir sua própria imagem sem a alcunha de "criatura", Dilma resiste a ter Lula como âncora da campanha. Para a presidente, o padrinho político deve ser o complemento, mas não o protagonista de sua corrida rumo ao segundo mandato.

Contudo, pesquisas internas do PT contam a favor da presença de Lula. De todos os cabos eleitorais analisados, o ex-presidente tem o maior poder de transferência de votos, de acordo com os levantamentos que chegaram ao comitê da reeleição.