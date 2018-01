Dilma aproveita descanso e faz passeio de lancha

O local tem se tornado um tradicional retiro para a presidente. Nos anos de 2011 e 2012, ela também passou o réveillon no local, assim como o recesso de carnaval de 2012 e deste ano. Apenas no carnaval de 2011 ela optou por ficar numa base da Aeronáutica em Parnamirim, próximo a Natal, no Rio Grande do Norte.

Dilma está no local com familiares desde a quinta-feira, dia 26. Um dia depois, ela interrompeu o descanso para visitar cidades de Minas Gerais atingidas pelas fortes chuvas. Ela deve descansar na Base Naval até o dia 5 ou 6 de janeiro, quando retorna para Brasília.