Dilma apresentará balanço do PAC nesta terça-feira

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, apresenta nesta terça-feira, 22, balanço de um ano de execução do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O evento está marcado para as 10h30, no Palácio do Planalto, conforme a Casa Civil. Dilma deve falar sobre o andamento das obras, identificando as que estão dentro do cronograma e as atrasadas. No início do mês, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, informou que foram desembolsados pelo governo federal R$ 5,1 bilhões dos R$16,6 bilhões que seriam investidos no programa em 2007, o equivalente a 30,7% (menos de um terço). Bernardo ressalvou que, apesar da baixa porcentagem de desembolso, 97% dos recursos foram empenhados pelo governo, equivalente a R$ 16,05 bilhões dos R$ 16,1 bilhões previstos. O PAC será tema da primeira reunião ministerial na quarta-feira. Inicialmente, a reunião estava prevista para hoje, mas Lula adiou para que toda a equipe do governo esteja a par sobre todos os números do programa.