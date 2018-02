Dilma apresenta esta semana balanço do PAC no Ceará e em RO

Em uma semana marcada por balanços do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, apresenta nesta quarta-feira, 17, em Fortaleza, dados sobre o andamento das obras no Ceará. Na última segunda-feira, a ministra fez o balanço do PAC no Distrito Federal e na sexta-feira irá a Porto Velho (RO).

A série de balanços teve início no Rio Grande do Sul e passou também pelo Amazonas. A previsão é de que a ministra vá a todos os Estados.

Na segunda-feira, ela detalhou as obras realizadas no Distrito Federal e cidades do Entorno que abrangem aos estados de Goiás e Minas Gerais. De acordo com o balanço, apenas 9% foram executados até agora, contra uma média nacional de 15%. Após a apresentação dos dados, Dilma entregou casas na Estrutural, cidade na periferia do Distrito Federal.

Durante o evento de hoje em Fortaleza, também será assinado um acordo de cooperação que institui o Protocolo Ceará - Minha Casa Minha Vida, que reunirá instrumentos para agilizar a construção de moradias populares no estado.