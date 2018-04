Dilma aposta em entrevistas e não muda campanha

Assim, seguindo o tema preferido do presidente Lula, que é o futebol, o comando da campanha de Dilma decidiu não fazer nenhuma mudança na campanha. Vai é tentar atender o máximo de pedidos de entrevistas até o dia 5, último dia em que elas poderão ser feitas livremente sem que outros candidatos tenham de ser ouvidos.

"A Dilma é menos conhecida do que o outro candidato (o presidenciável tucano José Serra). Por isso, adotamos essa linha de conceder as entrevistas", disse o presidente do PT, José Eduardo Dutra, que também é coordenador da campanha da candidata governista. O importante, de acordo com Dutra, foi que as entrevistas para as rádios e TVs regionais puderam ser longas, o que não acontece na mídia de alcance nacional.

Novo foco

A partir do próximo dia 6, quando tem início a propaganda eleitoral (ainda sem a parte da TV e do rádio), a intenção da campanha de Dilma é aproveitar ao máximo a viagem dela aos locais onde fará comícios. "Vamos aproveitar para fazer, num só dia, reuniões com entidades empresariais, sindicais e ONGs, de forma a pedir o apoio de todas elas, engajando-as na campanha", informou Dutra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.