Dilma aparece em público pela 1ª vez após cirurgia plástica A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, apareceu pela primeira vez em público nesta segunda-feira, 12, após ter se submetido a uma cirurgia plástica em dezembro, com intervenções nas regiões malar e mandibular, na Clínica Moinhos Plastic Center, em Porto Alegre. A ministra participou de uma feira de couros e calçados em São Paulo ao lado do governador José Serra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito Gilberto Kassab e outros políticos. Confira as imagens: Mais fotos Crédito: Sérgio Castro/AE Crédito: Sérgio Castro/AE Da esquerda para direita: Serra, Lula, Dilma Yeda Crusius (governadora do RS) e Gilberto Kassab acompanham desfile