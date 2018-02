Dilma anunciará investimento na Linha 3 do Metrô no Rio Depois de liberar recursos da União para projetos de mobilidade urbana na capital de São Paulo e na região do Grande ABC, a presidente Dilma Roussef estará no Rio na próxima quarta-feira, 11, para anunciar investimentos federais de cerca de R$ 1,8 bilhão na construção da Linha 3 do Metrô, ligando as cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana.