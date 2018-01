Dilma anuncia últimos 14 ministros e fecha equipe

O Palácio do Planalto anunciou no fim da manhã desta quarta-feira, 31, o nome do embaixador do Brasil em Washington, Mauro Vieira, para ser o novo ministro das Relações Exteriores. O atual ministro, Luiz Alberto Figueiredo, assume a embaixada nos Estados Unidos.

Nos demais 13 ministérios foram mantidos os atuais nomes. Permanecem no cargo: Aloizio Mercadante, na Casa Civil, Arthur Chioro, na Saúde, Eleonora Menicucci, na Políticas para as Mulheres, Guilherme Afif Domingos, na Micro e Pequena Empresa, Ideli Salvatti, nos Direitos Humanos, Izabella Teixeira, no Meio Ambiente, José Eduardo Cardozo, na Justiça, José Elito Carvalho Siqueira, na Segurança Institucional, Luis Inácio Adams, na Advocacia Geral da União, Manoel Dias, no Trabalho e Emprego, Marcelo Côrtes Neri, em Assuntos Estratégicos, Tereza Campello, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Thomas Traummann, na Comunicação Social.

Com isso, a presidente finaliza, por enquanto, a reforma ministerial.