Dilma anuncia recursos para o PAC Cidades Históricas A presidente Dilma Rousseff estará nesta terça-feira, 20, em São João Del Rei (MG) para anunciar a liberação de mais de R$ 1,6 bilhão para dar prosseguimento ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas, que inclui obras de melhoria nestes locais. A cidade foi cuidadosamente escolhida por ser o berço político do senador Aécio Neves (PSDB-MG), seu provável adversário político nas eleições de 2014. São João Del Rei é cidade natal do avô de Aécio, Tancredo Neves.