Dilma anuncia reajuste do programa Bolsa Família A presidente Dilma Rousseff vai reajustar a parcela do Bolsa Família que é paga de acordo com o número de filhos. Ela fez o anúncio durante a sua participação no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na TV Globo. "O Bolsa Família tem uma parte que é fixa e outra que varia conforme a quantidade de filhos. Nós vamos mudar a situação. Vamos privilegiar cada vez mais a mulher recebendo pela quantidade de filhos que tem. Nós vamos reajustar a parcela relativa à quantidade de filho, porque 34%, 35% das famílias mais pobres têm como chefes uma mulher", afirmou a presidente.