Dilma anuncia R$ 400 milhões para barragem de São Sepé

Dilma ressaltou que a educação é o caminho para tornar as conquistas dos brasileiros permanentes. Segundo ela, o programa do governo federal é a afirmação da importância que o País deve dar à formação profissional e ao curso técnico de nível médio profissionalizante.

A presidente também destacou as conquistas sociais dos últimos anos e que o governo do PT retirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, colocou 42 milhões na classe média e criou 4,8 milhões de empregos com carteira assinada desde 2011. "Hoje, o Brasil é um país majoritariamente de classe média", reforçou. Segundo a presidente, o governo tem a obrigação de garantir oportunidades iguais "desde a creche à pós-graduação".

Por isso, segundo a presidente, para garantir a marca de 8 milhões de matrículas no Pronatec até o fim do ano, o governo deve investir R$ 14 milhões no programa. Atualmente, existem 6,3 milhões de alunos matriculados, segundo o ministério da Educação. "O Pronatec é uma afirmação do compromisso do meu governo com a capacitação técnica e com o ensino técnico", disse a presidente. "Precisamos disso de forma inquestionável. E algo fundamental".

Dilma afirmou ainda que os cursos são oferecidos gratuitamente e que isso só é possível devido aos impostos pagos pelos brasileiros, que devem ser devolvidos em forma de benefícios. Ela citou ainda o presidente Lula em seu discurso. "Ele sempre dizia ''tenho dois diplomas, um, de torneiro mecânico, o outro, de presidente'', comentou.

Mais cedo, Dilma participou da inauguração de uma estação de tratamento de esgoto, também em Porto Alegre.