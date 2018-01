Dilma anuncia R$ 2,5 bi para obras em Belo Horizonte A presidente Dilma Rousseff e o governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB), trocaram uma série de elogios nesta sexta-feira, 17, durante cerimônia em Belo Horizonte para anúncio de investimentos em mobilidade urbana. Com a justificativa de que não pode "discriminar" ninguém, a presidente anunciou R$ 2,55 bilhões para obras em parceria com a prefeitura comandada por Marcio Lacerda (PSB), que rompeu com o PT nas eleições de 2012 para se aliar ao PSDB comandado pelo senador Aécio Neves (MG), e com o Executivo estadual. Anastasia é apadrinhado de Aécio, provável adversário de Dilma na corrida presidencial de outubro.