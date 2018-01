Dilma anuncia mais 700 mil unidades para o MInha Casa

Dilma ressaltou que está fixado o objetivo de contratar a construção de mais 700 mil casas até o final de 2014. "Porque nossa meta é chegar a 2,750 milhões de habitações contratadas somente durante o período do meu governo", destacou. A presidente ressaltou que em novembro foi atingida a marca de cem mil casas contratadas na zona rural. "Do mesmo jeito que ocorre no ''Minha Casa, Minha Vida'' das áreas urbanas, sem o subsídio do governo federal, a maioria dos beneficiados das áreas rurais não teria como pagar o imóvel", ressaltou a presidente.

Mudanças

Dilma ressaltou que a entrega de moradias, nas áreas urbanas, está promovendo uma mudança de hábitos. "Nas cidades, cerca de um terço dos imóveis contratados são apartamentos, e a vida em um condomínio está sendo uma novidade para muitos", assinalou. "Quando moramos em uma casa, nós mesmos cuidamos do quintal, do jardim, varremos a calçada ou pintamos o muro. Quando mudamos para um apartamento, isso tudo é feito junto com os moradores dos outros apartamentos, e aí, as decisões precisam ser tomadas em conjunto e as despesas são compartilhadas", ressaltou.

A dica dada hoje por Dilma é que, quando a família receber as chaves dos apartamentos, a primeira coisa a fazer é montar o condomínio para manter o prédio bem conservado e limpo, e dividir os gastos com esses serviços. Para auxiliar nesse processo de transição, o governo promoveu uma mudança no "Minha Casa, Minha Vida". "O programa vai pagar, durante um ano, empresas especializadas para ensinar os moradores a montar o condomínio e a organizar suas contas", ressaltou a presidente.