Dilma anuncia licitação da BR-163 para novembro

Ela disse também que trechos da BR-364 serão licitados em outubro. Dilma afirmou que o governo federal vai lutar para garantir as licitações até o último momento. A presidente disse que as licitações contemplam as rodovias mais importantes.

Ferronorte

A presidente falou também sobre a inauguração de um trecho da ferrovia Ferronorte, no Mato Grosso, e disse que o trecho permite a redução de custos e dá maior competitividade internacional à economia brasileira. "A Ferronorte, ao ser ligada ao complexo industrial intermodal, permite redução de custos", disse a presidente em entrevista a rádios de Mato Grosso.

Dilma citou o modelo de transporte de cargas implantado em países como os Estados Unidos para defender a ampliação da malha ferroviária brasileira. Segundo a presidente, o País está dois séculos atrasado. Ela garantiu que a Ferronorte, que tem um trecho sendo inaugurado hoje, não vai parar de ser ampliada.

Na opinião de Dilma, a ampliação das ferrovias tira o transporte de carga das rodovias, o que torna o transporte de passageiros mais seguro. Para a presidente, grandes cargas devem ser escoadas por estradas de ferro. Dilma está em Rondonópolis para a inauguração do trecho da Ferronorte que vai ligar a cidade a Itiquira.