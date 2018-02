Dilma anuncia investimentos em Santa Catarina A presidente Dilma Rousseff estará nesta quarta-feira, 27, em Santa Catarina para inauguração de obra e anúncio de investimentos no Estado. Pela manhã, Dilma inaugura o Berço 201 e o Porto de São Francisco do Sul, no município de mesmo nome. À tarde, a presidente participa da cerimônia de assinatura de ordem de serviço das obras de ampliação das barragens de Taió e Ituporanga, em Itajaí.