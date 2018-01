Dilma anuncia investimento de R$ 1 bi no Semiárido A presidente Dilma Rousseff disse nesta quinta-feira, 16, em sua conta pessoal no microblog Twitter, que o governo federal vai investir R$ 1 bilhão no acesso à água na região do Semiárido e prometeu cumprir a meta estabelecida para a entrega de cisternas. "Investiremos R$ 1 bi no acesso à água na região do Semiárido", escreveu a presidente.