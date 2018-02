Dilma anuncia caravana pelo País para fazer balanços do PAC

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, iniciará nesta semana uma caravana pelo País para fazer balanços do andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em cada um dos 26 Estados e no Distrito Federal.

A informação sobre a viagem foi divulgada pela própria ministra, em Brasília, na cerimônia em que apresentou, no Palácio do Buriti - sede do governo do Distrito Federal (DF) -, um balanço das obras do PAC no DF. Ela já apresentou levantamentos semelhantes em Porto Alegre (RS) e em Manaus (AM).

"Queremos concluir balanços em todos os Estados até o fim de outubro", disse Dilma, ao lado do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Na próxima quarta-feira, será a vez da apresentação, em Fortaleza, do balanço das obras do PAC no Ceará pela ministra. Na sexta-feira, Dilma vai a Porto Velho para apresentar um levantamento das obras do PAC em Rondônia.