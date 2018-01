Dilma anuncia 14 ministros e conclui reforma ministerial

A presidente Dilma Rousseff concluiu nesta quarta-feira, 31, a montagem do primeiro escalão para o segundo mandato e confirmou mais 14 ministros que tomarão posse nesta quinta-feira, 1º. Ela decidiu trocar o comando do Ministério das Relações Exteriores e indicou Mauro Luiz Iecker Vieira, embaixador nos Estados Unidos, para a pasta. O atual titular, Luiz Alberto Figueiredo Machado, será deslocado para a representação brasileira em Washington, segundo nota divulgada pela Presidência.

Os outros 13 ministros que faltavam serem confirmados foram mantidos. Dessa forma, Aloizio Mercadante (PT) ficará na Casa Civil, José Eduardo Cardozo (PT) continuará na Justiça e Arthur Chioro (PT) será mantido na Saúde. Os demais ministros que permanecem na função são: a petista Eleonora Menicucci (Política para Mulheres), Guilherme Afif Domingos (Micro e Pequena Empresa), do PSD. Ideli Salvatti, do PT, na Secretaria de Direitos Humanos, Izabella Teixeira, sem partido, no Meio Ambiente, José Elito, sem partido, na Segurança Institucional, Luis Inácio Adams, do PT, na Advocacia-Geral da União, o pedetista Manoel Dias no Trabalho, Marcelo Neri, sem partido, em Assuntos Estratégicos, a petista Tereza Campello no Desenvolvimento Social e Thomas Traumann, sem partido, na Comunicação Social.

A indefinição do nome para o Itamaraty foi o principal entrave que levou ao adiamento para esta quarta do anúncio do restante do ministério, previsto para terça-feira. Embora tenha um bom relacionamento com Dilma, o chanceler Figueiredo é bastante criticado. Na nota divulgada pelo Palácio do Planalto, a presidente "agradeceu a dedicação" do atual ministro das Relações Exteriores.