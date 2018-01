Dilma antecipa viagem ao Paraguai A presidente Dilma Rousseff decidiu antecipar o embarque para Assunção, no Paraguai, em virtude de um encontro bilateral que terá ainda nesta quarta-feira com o presidente eleito daquele país, Horacio Cartes. Dilma deve deixar Brasília às 18h, uma hora antes do previsto inicialmente, e tem um encontro com Cartes, às 19h45, horário local de Assunção. A alteração da agenda foi divulgada pelo Palácio do Planalto.