Dilma ampliará diálogo com parlamentar, diz líder do PT O líder do PT no Senado, Wellington Dias (PI), disse nesta quinta-feira, 08, que a presidente Dilma Rousseff vai assumir uma postura de mais diálogo com os parlamentares antes de o Executivo enviar medidas importantes ao Legislativo. "Tanto nas reuniões com os líderes na Câmara quanto no Senado, essa foi uma demanda clara. Ela (Dilma) responde não só assumindo o compromisso, mas realizando esses encontros", disse o líder.