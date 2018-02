Dilma almoça com Lula para discutir alianças de 2014

Por causa do almoço, que deverá ser demorado e se estenderá pelo início da tarde, foi atrasada em uma hora a chegada do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Palácio do Planalto. Maduro será recebido por Dilma às 16h30 e não mais às 15 horas, como estava previsto. Esta é a primeira visita de Maduro ao Brasil depois de eleito. Maduro também se reunirá com Lula.

Dilma, que não para de se movimentar pela reeleição, nesta quarta-feira, 8, se reuniu com o PMDB gaúcho, no Palácio do Jaburu, a convite do vice-presidente Michel Temer. A presidente recebeu o apoio dos peemedebistas gaúchos para a sua reeleição, mas foi avisada que o partido terá candidato próprio em 2014 ao governo do Rio Grande do Sul e não aceitará mais imposições do PT local. Os dois partidos são adversários políticos no Estado.

"O próximo candidato ao governo do Estado é do PMDB, e o partido espera contar com o apoio do PT", disse o deputado estadual Edson Brum, em discurso, deixando o vice-presidente Temer ruborizado e a presidente embaraçada. A presidente Dilma deu um sorriso amarelo e, depois, ao falar, salientou que se sentia "muito à vontade" entre gaúchos, porque, apesar de ser mineira, fez sua vida política no Estado. Fez questão de agradecer ainda o anúncio de apoio à sua reeleição, acrescentando que "ficava muito feliz" de contar com o apoio deles. Esses e outros tipos de problemas nos palanques estaduais entram em discussão no almoço no Alvorada entre Lula e Dilma e outros petistas.