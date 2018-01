Dilma almoça com banda irlandesa U2 em Brasília A banda irlandesa U2 chegou no final da manhã ao Palácio da Alvorada, em Brasília, onde deve almoçar com a presidente Dilma Rousseff. Em parte do encontro com a presidente, aberto para registro de imagens, o vocalista e ativista social Bono Vox lamentou a tragédia na escola em Realengo, no Rio de Janeiro, comentou sobre programas de combate à aids, que apoia, e falou até da lei brasileira da Ficha Limpa.