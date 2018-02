Dilma alfineta Serra e diz que ponte 'não cai do céu' A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, alfinetou seu concorrente José Serra (PSDB) hoje em entrevista concedida na sede do Grupo RBS, em Porto Alegre. Ao ser confrontada com a afirmação do ex-governador de que construiria a ponte sobre o Rio Guaíba no dia seguinte à posse, a ex-ministra declarou que isso só seria possível se o tucano usasse o projeto do atual governo. "Só tem um jeito de fazer a ponte no dia seguinte, usar o nosso projeto e estudo de viabilidade técnica que, eu garanto, é de qualidade. Uma ponte não cai do céu."