Dilma agradece a Vicentinho a aprovação do mínimo A presidente Dilma Rousseff telefonou na manhã de hoje para agradecer ao deputado Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT-SP), que relatou o projeto de reajuste do salário mínimo e manteve o valor de R$ 545,00 defendido pelo governo. "Foi uma surpresa", relatou Vicentinho à Agência Estado. "Ela me deu parabéns pela seriedade e equilíbrio com que eu defendi a proposta", afirmou.