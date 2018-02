Dilma afirma que terceiro mandato não é meta do governo A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, participou hoje de um almoço na casa da ex-ministra do Turismo, Marta Suplicy, em São Paulo. Na entrada do evento - somente para mulheres -, Dilma mandou um recado para os deputados que apoiaram a proposta de emenda constitucional (PEC) do terceiro mandato. "Esperamos que num determinado momento entendam que não é isso que é o projeto do governo. O governo pode continuar sem ter terceiro mandato", disse a ministra.