A suspeita é de que Lula tenha obtido vantagens da Odebrecht, ajudando a empreiteira a conseguir obras financiadas pelo BNDES no exterior. Ele nega. Ainda ontem, no Dia do Amigo, a página de Dilma no Facebook postou foto da petista abraçando Lula, com a frase "No Dia do Amigo, a homenagem é ao querido companheiro Lula". / RAFAEL MORAES MOURA