Dilma afirma na ONU que seu governo ouviu a voz das ruas As manifestações recentes no Brasil são parte indissociável do processo de construção da democracia e de mudança social, disse a presidente Dilma Rousseff em seu discurso de abertura da 68ª Assembleia Geral da ONU na manhã desta terça-feira. "O meu governo não as reprimiu, pelo contrário, ouviu e compreendeu a voz das ruas. Ouvimos e compreendemos porque nós viemos das ruas", disse Dilma na plenária.