Dilma afaga Sarney no Amapá, onde entrega moradias

A cerimônia no Amapá será a nona do gênero neste ano - em 2014, Dilma já entregou moradias em Araguaina (TO), Bauru (SP), São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Cuiabá (MT), Feira de Santana (BA), Camaçari (BA) e Parnaíba (PI).

O evento também será um afago de Dilma ao senador José Sarney (PMDB-AP). Apesar do diretório estadual do PT no Amapá pretender apoiar a reeleição do governador Camilo Capiberibe (PSB), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve intervir para garantir o apoio ao ex-governador Waldez Góes (PDT), apoiado por Sarney. A própria campanha de Capiberibe considera o apoio do PT incerto. A previsão é que Dilma retorne a Brasília por volta das 13 horas, com chegada prevista para as 15h30.