Dilma: aeromóvel mostra capacidade de gerar inovação Em cerimônia do início de operação do Projeto Aeromóvel, em Porto Alegre (RS), a presidente Dilma Rousseff ressaltou que o projeto é um exemplo de que o País é capaz de gerar tecnologia nova. "Participo da inauguração de um símbolo do espírito inovador, da capacidade de gerar tecnologia, de criar os meios para vencer novos desafios e para mostrar que nós somos, sim, capazes de gerar tecnologia nova, de inovar", afirmou. Ela classificou o aeromóvel como um transporte "que tem todas as características da sustentatibilidade".