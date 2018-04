Dilma admite saia justa com palanque duplo na Bahia O ex-ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima recolheu ontem a artilharia que tem usado contra o governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), seu rival na sucessão estadual. O objetivo foi tornar o teste do segundo palanque mais confortável para a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, durante a convenção regional do PMDB.