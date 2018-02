Dilma admite retaliações comerciais contra a Argentina A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, disse hoje, em entrevista aos veículos do Grupo RBS, em Porto Alegre, que o Brasil pode utilizar retaliações comerciais contra a Argentina. Essa seria uma reação ao bloqueio do país sul-americano aos alimentos brasileiros que tenham similares locais - e seria adotada desde que não haja acordo pelo diálogo. "O Brasil tem de ser firme nesta questão", afirmou a ex-ministra-chefe da Casa Civil, para destacar que, com diálogo, é possível mostrar que essa situação não é boa para nenhum dos lados.