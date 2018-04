Dilma admite inexperiência, mas diz que sabe governar A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, rebateu hoje as críticas da oposição de que não tem experiência administrativa suficiente para disputar o cargo. "A diferença é que nós sabemos fazer e eles não sabem", afirmou. A candidata disse que a oposição "está confundindo experiência administrativa com experiência eleitoral" ao fazer os ataques. "Até lamento não ter experiência eleitoral, mas depois de estar à frente de todos os principais projetos do governo Lula, posso dizer que governar eu sei."