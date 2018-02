Dilma admite dificuldades na fiscalização das fronteiras

A presidente afirmou que, de forma inédita, o Plano Estratégico de Fronteiras integra forças civis e militares sob um comando comum, o Centro de Operações Conjuntas. "As operações contam com dados produzidos pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência", explicou. "É impossível imaginar que quase 17 mil quilômetros de fronteira possam ser monitorados só com policiais e soldados. Por isso, falei sobre inteligência, sobre usar informações e ter equipamentos que permitam planejar as ações", disse. Dilma contou ainda que o Ministério da Defesa estuda um sistema de fiscalização por satélite, o SisFron.

A presidente também comentou um vídeo, famoso na internet na semana passada, em que traficantes comemoram a passagem pela fronteira do Paraguai com o Paraná, com 250 quilos de maconha. Nas imagens, os criminosos chegam a zombar das forças de segurança. "Esta realidade já está mudando. Esses mesmos traficantes foram presos 300 quilômetros depois de passarem pela fronteira e pela barreira. Ou seja, eles estavam sendo monitorados", justificou. Ela deu exemplos de apreensões: "Quinhentas e cinquenta pessoas, por exemplo, foram presas em flagrante; 10,5 toneladas de maconha e 500 quilos de cocaína foram apreendidos nas fronteiras neste mês."

A presidente explicou também que ao plano para as fronteiras se somam às ações nas cidades, como as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro e no Nordeste. "Buscamos a paz e a segurança para as nossas famílias e as famílias dessas comunidades e isso passa pelo combate ao crime organizado que opera nas nossas fronteiras", afirmou.