Dilma admite 'delay' em pagamentos do PAC Apesar de empresários de obras públicas reclamarem de atrasos no pagamento do governo federal nos empreendimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), conforme informou neste domingo, 24, jornal O Estado de S. Paulo, a presidente Dilma Rousseff tentou minimizar a questão, afirmando que há apenas um "delay" no repasse.