Dilma adia viagem ao Uruguai para 30 de maio Apesar de o Palácio do Planalto não atribuir ao estado de saúde da presidente Dilma Rousseff o adiamento da viagem ao Uruguai, inicialmente previsto para a próxima segunda-feira, dia 23, para o dia 30 de maio, o objetivo da postergação da data foi preservá-la. Oficialmente, o Planalto explica que a data não estava confirmada, mas apenas prevista e que, por questão de ajuste de agenda, precisou ser alterada. Dilma já havia cancelado a viagem ao Paraguai, que seria no domingo passado, dia 15, sob a justificativa de que precisava terminar a recuperação do tratamento da pneumonia. Até a sexta-feira, dia 13, ela estava tomando antibiótico por meio de um cateter. No momento, todos os medicamentos foram suspensos, inclusive as nebulizações.