Dilma adia reunião de coordenação política

Foi adiada a reunião de coordenação com a presidente Dilma Rousseff,no Palácio do Planalto, marcada para as 10h15 desta segunda-feira, 10. Segundo a Secretaria de Imprensa, a reunião deve ocorrer "possivelmente" no final do dia. Dilma está despachando no Planalto. Ela chegou às 9h35. O motivo do adiamento não foi divulgado até agora.

A expectativa sobre a reunião é pela participação do ministro Edison Lobão, incluído pelo PMDB como representante do partido na coordenação política, ao lado do vice-presidente Michel Temer.