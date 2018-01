Dilma adia decisão sobre novo procurador-geral

Pela manhã, no Palácio da Alvorada, Dilma fez uma espécie de reunião de coordenação com os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel; da Educação, Aloizio Mercadante; da Casa Civil, Gleisi Hoffmann; além do ex-ministro da Comunicação do governo Lula, Franklin Martins.

À tarde, Dilma planejava receber, no Palácio do Planalto, o embaixador da República Popular da China no Brasil, Li Jinzhang e o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Mas os dois encontros foram adiados. Dilma passará o fim de semana em Brasília. Na segunda-feira, 19, cumpre agenda em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Com mal-estar e o corpo dolorido, a presidente Dilma preferiu cancelar os demais compromissos da tarde desta sexta-feira. Também liberou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que viajou para São Paulo, adiando uma nova reunião que deveria levar à decisão sobre a escolha do procurador-geral da República, nome que pretendia decidir nesta sexta.

Está nas mãos da presidente a lista tríplice encaminhada pela associação dos procuradores, que apresenta como os preferidos pela categoria, após votação, os nomes de Rodrigo Janot, Ela Wiecko e Deborah Duprat, nesta ordem. Dilma ainda não teria batido o martelo sobre um deles. Mas a expectativa é que a definição saia no início da semana que vem.