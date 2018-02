Dilma acompanha velório de Itamar em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - A presidente Dilma Rousseff acompanhou, por cerca de 30 minutos, o velório do corpo do ex-presidente Itamar Franco no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), nesta segunda-feira, 4. Ela chegou por volta das 13h45 e ao sair já voltou a Brasília.

Dilma foi recebida pelo governador Antonio Anastasia (PSDB) em uma sala onde estavam parentes de Itamar e três políticos tucanos: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-governador de São Paulo José Serra e o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Depois, o grupo seguiu para o hall do palácio, onde o corpo estava sendo velado. Dilma ficou perfilada ao lado do caixão e junto a Fernando Henrique, Serra e Anastasia. A presidente foi embora sem dar entrevista.